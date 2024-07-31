Кабмин РФ внес проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

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Кабмин внес в Госдуму законопроект о включении в страховой стаж россиян для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации. Документ был опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был подготовлен для совершенствования правового регулирования отношений по пенсионным правам граждан РФ со стажем работы на Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, однако не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых регионов РФ.

Документ предлагает закрепить соответствующие положения для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера.

Согласно проекту, при его принятии в страховой стаж внесут периоды работы или другой деятельности на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

15 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минтруда, подразумевающий включение периода работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации в страховой стаж россиян для начисления пенсии.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% вместо ранее предполагавшихся 4,5%. Так, уже с 1 октября сумма средств, которая учитывается при исчислении пенсии, составит 89,83% от размера указанного довольствия. Ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32%.

