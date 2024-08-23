ВС РФ внес в ГД проект об освобождении бойцов СВО от уголовной ответственности

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Верховный суд России внес в Госдуму проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 УК РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт, а равно проходящих военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время, говорится в пояснительной записке.

Ранее российское правительство поддержало законопроект Верховного суда. Проект предлагает приостанавливать судебное производство и в дальнейшем прекращать его по делам мобилизованных граждан и тех, кто хочет заключить контракт с ВС РФ, не только на стадии следствия, но и после передачи дела в суд.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин говорил о необходимости проанализировать практику применения законодательства по освобождению от наказания ушедших в зону спецоперации. К этой работе нужно подходить взвешенно, учитывая особенности каждой конкретной ситуации, отмечал он.

