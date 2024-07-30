Глава СК призвал изучить практику освобождения от наказания ушедших в зону СВО

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику применения законодательства по освобождению от наказания ушедших в зону СВО, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

"Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально", – объяснил он.

В ходе оперативного заседания, посвященного вопросам освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт с Минобороны, руководители следственных органов доложили Бастрыкину о взаимодействии с МО РФ и территориальными военкоматами.

В пресс-службе напомнили, что фигурантам уголовных дел разъясняют, что в случае заключения контракта на время их службы уголовное преследование приостанавливается, а затем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено.

Осужденные за насильственные преступления и вышедшие на свободу после участия в СВО находятся на контроле у следователей, рассказывали ранее представители управления СКР по Санкт-Петербургу. В городе фиксировались случаи повторного совершения преступлений такими людьми, однако их было немного, уточняли в местном СУ СК.

