ГД запретила заключать контракты по службе на СВО для подозреваемых в педофилии

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Госдума РФ запретила заключать контракты о прохождении военной службы на СВО, если человека подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты внесли данную поправку ко второму чтению пакета законопроекта о закреплении механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили соглашение с министерством обороны. Также по новым нормам нельзя будет заключить контракт тем, кого подозревают в совершении преступлений против общественной безопасности, государственной власти, а также в терроризме.

В настоящее время проходить службу по контракту любой осужденный, кроме тех, кто имеет судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства.

Также существующие нормы закона позволяют заключать соглашения с МО РФ тем, кто находится под следствием за преступления небольшой и средней тяжести. Исключением являются подозреваемые в преступлениях против общественной безопасности и государственной власти.

Ранее специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов заявил, что в зоне СВО нет призывников и Москва не отправляет их туда. По его данным, почти половина армии уже стала контрактной.

Владимир Путин до этого сказал, что второй волны мобилизации в России не будет. Российский лидер уточнил, что в первую волну удалось привлечь 300 тысяч человек. Путин добавил, что они отлично воюют, а 14 из них стали героями РФ.