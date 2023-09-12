За последние полгода контракты с ВС РФ подписали 270 тыс человек – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ежедневно 1–1,5 тысячи мужчин подписывают контракты с Вооруженными силами России. За последние полгода добровольцами стали 270 тысяч человек, сообщил Владимир Путин.

По его словам, они подписывают военные контракты сознательно и понимают, что их направят в зону боевых действий.

"Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте", – цитирует президента РФ ТАСС.

В то же время, по словам глава российского государства, на Украине проходит насильственная мобилизация.

До этого Путин заявил, что бойцы спецоперации России на Украине и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки. Он подчеркнул, что важно предоставить равные права всем без исключения участникам СВО – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, контрактникам и правоохранителям.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Таким образом планируется устранить несправедливость и сравнять в правах добровольцев и контрактников.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту