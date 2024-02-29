Спецпредставитель президента РФ заявил об отсутствии призывников в зоне СВО

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Российская сторона не отправляет призывников в зону проведения СВО, там их быть не может. Об этом спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "половина армии как минимум уже контрактная".

Вместе с тем он добавил, что российская сторона движется к достижению поставленных целей в рамках спецоперации.

"Так же, как и нет сомнений в том, что победа будет за нами, и это уже начинает проявляться на линии соприкосновения со всей очевидностью", – отметил Иванов.

В прошлом году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию от военкора Александра Сладкова о якобы планах призывать срочников в российские погранвойска.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что граждане, которые отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут высланы в зону боевых действий.

Аналогичную информацию предоставил и замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва.

Солдат-срочников, призванных в армию осенью, не будут отправлять в зону СВО