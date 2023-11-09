Около 400 тыс человек подписали контракт с ВС РФ с начала года – Медведев

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С начала 2023 года на контрактную службу приняли порядка 410 тысяч человек, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании во время посещения полигона Алабино.

По его словам, работа по привлечению военных будет продолжена и в следующем году. Видео со встречи размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято, работа эта идет, скажем прямо, неплохо", – заявил Медведев.

Вместе с тем он рассказал о росте числа желающих стать частью Вооруженных сил РФ. Медведев уточнил, что власти не выявили никакого оттока.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ призвал Минобороны следить за своевременными выплатами всем военным. Медведев рекомендовал отслеживать эти моменты "максимально строго", чтобы не возникало никаких проблем.

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