В РФ предложили выплатить участникам СВО 13-ю зарплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает необходимым заплатить участникам специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий более 1 года, 13-ю зарплату. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава фракции уже направил соответствующее письмо на имя министра обороны России Сергея Шойгу. Размер такой выплаты может быть сравним со средней суммой ежемесячного содержания участника СВО, уточнил Миронов.

"Они более года находятся в зоне проведения СВО и заслуживают дополнительного материального поощрения", – заключил он.

Ранее стало известно, что месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине с учетом индексации в России составит от 210 тысяч рублей и выше. С 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих было проиндексировано на 10,5%.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что с начала года на военную службу в Вооруженные силы России (ВС РФ) поступили 385 тысяч человек, из которых 80 тысяч – добровольцы. По его словам, темпы отбора на военную службу в ВС РФ значительно выросли. Каждый день более 1 600 человек заключают контракты, уточнил он.

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