Кабмин поддержал законопроект Верховного суда о приостановке процессов участников СВО

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Правительство поддержало законопроект Верховного суда РФ о дополнении механизма освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности. Официальный отзыв кабмина находится в распоряжении ТАСС.

Документ предлагает приостанавливать судебное производство и в дальнейшем прекращать его по делам мобилизованных граждан, а также тех, кто выражает желание заключить контракт с Вооруженными силами России, не только на стадии следствия, но после передачи дела в суд.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные силы РФ, либо заключивших в период мобилизации, в период военного положения или военного времени контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, а равно лиц, совершивших преступления в период прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время", – сказано в тексте документа.

В официальном отзыве правительства указано, что эта инициатива подразумевает внесение корреспондирующих изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Это объясняется тем, что в настоящий момент норма не предусматривает возможность заключения контракта с подсудимыми. Кабмин также указал, что поддерживает принятие данного проекта при условии его доработки с учетом этого замечания.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости проанализировать практику применения законодательства по освобождению от наказания ушедших в зону СВО. Он подчеркивал, что к подобной работе необходимо подходить взвешенно, учитывая особенности каждой конкретной ситуации.

