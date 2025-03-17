Володин: особый порядок сдачи ОГЭ в 2025 году может затронуть три региона России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперимент, связанный с особым порядком проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году, может затронуть сразу три российских региона – Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который предполагает сдачу 9-классниками экзаменов по русскому языку и математике, необходимых для получения аттестата и поступления в колледж. Сейчас школьники сдают не только обязательные два предмета, но и еще два дополнительных.

Изначально подразумевалось, что этот эксперимент будет проводиться в пяти российских регионах, но ко второму чтению законопроекта его действие распространили на 12 субъектов России. Документ в третьем чтении должны будут рассмотреть депутаты Госдумы на заседании, которое пройдет 18 марта.

Володин уточнил, что кабмин уже определил критерии готовности российских регионов к участию в данном эксперименте.

"Вернемся к процедуре второго чтения, поправками скорректируем список регионов с учетом их готовности. Останутся три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством", – указал председатель нижней палаты парламента, добавив, что концепция самого законопроекта не изменится.

При этом в поправках ко второму чтению соответствующего законопроекта было сказано, что школьники, которые не набрали минимум по результатам ОГЭ для перехода в 10-й класс, смогут получить преимущество при поступлении в колледжи.

Еще одна поправка устанавливает, что школьники из регионов, где будет проводиться эксперимент, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по результатам экзамена, которые установят сами субъекты.

