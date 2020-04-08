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Москва 24

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Общество

15:33

РФ к лету начнет выходить из ситуации с COVID-19 – Скворцова

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия начнет к лету выходить из ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, это возможно при благоприятном развитии событий.

"Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта",– сказала Скворцова в программе "Док-Ток" на Первом канале.

Накануне Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что при благоприятном исходе Россия сможет побороть эпидемию коронавируса уже к концу апреля.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

Число заболевших COVID-19 по миру превысило отметку в 1,4 миллиона человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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