РФ к лету начнет выходить из ситуации с COVID-19 – Скворцова

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Россия начнет к лету выходить из ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
По ее словам, это возможно при благоприятном развитии событий.
"Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта",– сказала Скворцова в программе "Док-Ток" на Первом канале.
Накануне Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что при благоприятном исходе Россия сможет побороть эпидемию коронавируса уже к концу апреля.
В России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.
Число заболевших COVID-19 по миру превысило отметку в 1,4 миллиона человек