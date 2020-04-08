Вирусолог рассказал, когда РФ одолеет коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что при благоприятном исходе Россия сможет побороть эпидемию коронавируса уже к концу апреля, передает ИА "НСН".

"Выход на пик, действительно, может быть уже через две недели. Но пик переваливается, и после этого идет спад. Я думаю, что эпидемия будет остановлена уже к концу апреля или в первых числах мая", – сообщил вирусолог.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону.

Она подчеркнула, что это может произойти, только если будут увеличены объемы тестирования. Глава ФМБА отметила, что для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

Ранее гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, может быть зарегистрирована 10 апреля. 13 апреля планируется провести первую поставку серии наборов реагентов на 20 тысяч определений в регионы.

Он уточнил, что для анализа достаточно взять кровь из пальца и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

