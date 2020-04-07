"Вектор" рассчитывает зарегистрировать тест-систему на иммунитет к коронавирусу 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, может быть зарегистрирована 10 апреля, заявил гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов на совещании с президентом РФ по вопросам развития ситуации с коронавирусом, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

"В настоящее время разработана система, выявляющая антитела к новому коронавирусу. Мы рассчитываем, что 10 апреля данная система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серии наборов реагентов на 20 тысяч определений в регионы", – сказал Максютов.

Он уточнил, что для анализа достаточно взять кровь из пальца и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек.

Ранее Владимир Путин сообщил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Также президент РФ подчеркнул, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Он напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

На сегодняшний день в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случая инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.