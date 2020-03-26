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Общество

09:05

10% россиян отменят свой отпуск из-за коронавируса

общество туризм

Фото: depositphotos/Maximkostenko

64% россиян в связи с распространением коронавируса не планируют в ближайшие пару месяцев уходить в отпуск, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".

Еще 10% респондентов решили совсем отменить отдых из-за коронавируса. 16% опрошенных будут брать положенный отпуск, но проведут его дома или на даче. Путешествовать по России планируют 7% россиян.

3% опрошенных отметили, что не боятся новостей о распространении коронавируса и по-прежнему планируют отдых за границей.

В опросе участвовали 4 тысячи человек из всех регионов страны.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с полуночи 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключением станут рейсы для вывоза россиян.

Минтрансу совместно с МИД РФ поручено до 30 марта создать план вывоза граждан из-за заграницы. Для этого будут привлечены воздушные суда Минобороны и гражданских авиакомпаний.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658.

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