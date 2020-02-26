Жители РФ оценили вероятность заразиться коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 99% граждан РФ знают о вспышке нового коронавируса, из них хорошо осведомлены о сложившейся ситуации 68%.

59% информированных считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп, 26% – что равен по опасности сезонному гриппу.

Среди тех, кто знает о болезни, половина опасаются заболеть или боятся, что заболеют их близкие. Один из десяти предполагает, что вероятность заболеть скорее высокая.

Треть слышавших о болезни убеждены, что ни им, ни их близким коронавирус не грозит. Эта доля выше в крупных городах: 35% в двух столицах, 33% – в городах-миллионниках.

64% респондентов считают, что от заболевания можно защититься. Россияне также помнят о необходимости соблюдать гигиену и носить маску.

В том, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить россиян от распространения коронавируса, убеждены 67% участников опроса, 17% демонстрируют крайнюю степень уверенности.

28% полагают, что в случае распространения данного заболевания у медицинских и эпидемиологических служб не будет возможности защитить от него население страны.

Первая вспышка эпидемии коронавируса возникла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент известно о более 78 тысячах случаев заболевания. 29 тысяч пациентов выписаны из больниц. 2715 человек стали жертвами коронавируса.