Число выявляемых тяжелобольных пациентов с COVID-19 стабилизировалось – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что численность тяжелобольных коронавирусом в столице за последние 10 дней установилось на уровне от 1 до 1,3 тысячи в сутки.

Об этом он сообщил на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в России, которое проводит президент России Владимир Путин. Собянин подчеркнул, что количество тяжелобольных снижается благодаря своевременному обнаружению заражения COVID-19.

"Мы заметили сдерживание тяжелобольных. В течение 10 дней последних количество тяжелобольных стабилизировалось на уровне где-то 1-1,3 тысячи человек в сутки", – доложил Собянин.

Он добавил, что текущее положение позволяет столичной системе здравоохранения работать в плановом режиме.

В Москве продолжается активная работа по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, 20 апреля Собянин открыл коронавирусный стационар на базе больницы № 24. Он отметил, что ранее в столице планировали подготовить около 9 тысяч койко-мест, однако динамика роста заболеваний показала, что в этом нет необходимости.

Ранее завершилось строительство инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО. Собянин рассказал, что в больнице обустроили 800 койко-мест. Он поблагодарил строителей и сообщил, что их работу можно сравнить с подвигом. Также заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в этом центре будет работать уникальная система санитарного контроля.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Чтобы воспользоваться личным или общественным транспортом, горожане должны обладать спецразрешением на передвижение по городу.

18 апреля Собянин рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. В частности, он сообщил, что в Москве будет осуществлять автоматический контроль за соблюдением пропускного режима. Кроме того, был введен новый вид пропуска, предназначенного для поездки с целью осуществления волонтерской деятельности.

Уже 1,4 млн пассажиров в столице привязали свои карты "Тройка" к цифровым пропускам

За последние сутки в Москве зафиксировали 2026 новых случаев заражения коронавирусом. В Оперативном штабе сообщили, что 44% среди заболевших являются гражданами в возрасте от 18 до 45 лет. В то же время за прошедшие 24 часа число выздоровевших в столице увеличилось на 75 человек, достигнув показателя в 1838 вылечившихся.

Всего в Москве обнаружили 26 350 случаев заражения коронавирусом. По России инфицирован 47 121 человек.

