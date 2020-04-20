Песков прокомментировал меры по борьбе с распространением COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестно о проблемах, связанных с мерами по борьбе с пандемией коронавируса в регионах, сообщает "Газета.ру".

Таким образом он ответил на вопрос о недостаточно или слишком жестких мерах, которые предпринимаются в ряде субъектов РФ. В то же время Песков признал, что в регионах присутствуют проблемы по обеспечению необходимого количества койко-мест в больницах или медицинского оборудования.

"Мне неизвестно о каких-то выводах об избыточности и недостаточности мер, но, по всей видимости, пока остаются регионы, где не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, до сих пор нет достаточного резерва по фонду койко-мест", – заявил Песков.

До этого пресс-секретарь главы государства уже подмечал, что некоторые регионы слишком медленно выполняют задачи по обеспечению повышенного уровня готовности к пандемии коронавируса. Песков заявил, что в некоторых регионах ситуация "оставляет желать лучшего".

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным органам плотнее работать с регионами по вопросам противодействия распространению коронавируса. Он отметил, что ситуация в ряде субъектов вызывает у него беспокойство.

Также Путин напомнил, что проблема разрастающейся пандемии коронавируса является существенной не только для Москвы, но и для всех субъектов России. Он отметил необходимость обеспечения в регионах готовности к худшим вариантам развития ситуации с COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировали 4268 человек, которые заразились коронавирусом. Отмечается, что при этом у 1935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции.

Таким образом, всего за все время медицинских наблюдений в России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. 3446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.