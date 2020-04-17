Кремль констатирует разную степень готовности регионов РФ к борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность некоторых регионов к распространению коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что с ними ведется специальная работа.

Он подчеркнул, что некоторые регионы слишком медленно выполняют поставленные задачи по повышению готовности к борьбе с COVID-19. По его словам, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия.

"Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся", – передает слова представителя Кремля ТАСС.

Он обратил внимание, что субъекты РФ должны ориентироваться на Москву, которая раньше других столкнулась с ростом количества заболевших и где темпы прироста по-прежнему высокие.

В России за последние сутки зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Таким образом, общая численность заболевших на территории РФ составила 32 008 человек. 2590 пациентов выздоровели, 273 человека скончались. На Москву пришлось большинство зараженных за сутки – 1959.

В столице действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

В Москве с 15 апреля функционирует пропускная система. Разрешение необходимо для передвижения по городу в личном и общественном транспорте. Пропуска делятся на три категории: для отправки на работу, для поездки в медучреждение или в личных целях. Разрешение на передвижение не требуется гражданам, которые перемещаются пешком внутри своего района.