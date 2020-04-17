Кремль констатирует разную степень готовности регионов РФ к борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Готовность некоторых регионов к распространению коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что с ними ведется специальная работа.
Он подчеркнул, что некоторые регионы слишком медленно выполняют поставленные задачи по повышению готовности к борьбе с COVID-19. По его словам, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия.
"Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся", – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Он обратил внимание, что субъекты РФ должны ориентироваться на Москву, которая раньше других столкнулась с ростом количества заболевших и где темпы прироста по-прежнему высокие.
В России за последние сутки зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Таким образом, общая численность заболевших на территории РФ составила 32 008 человек. 2590 пациентов выздоровели, 273 человека скончались. На Москву пришлось большинство зараженных за сутки – 1959.
В столице действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
В Москве с 15 апреля функционирует пропускная система. Разрешение необходимо для передвижения по городу в личном и общественном транспорте. Пропуска делятся на три категории: для отправки на работу, для поездки в медучреждение или в личных целях. Разрешение на передвижение не требуется гражданам, которые перемещаются пешком внутри своего района.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: