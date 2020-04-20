К началу следующей недели во всех регионах РФ развернут коечный фонд – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин заявил, что к началу следующей недели во всех субъектах РФ развернут дополнительный коечный фонд.

Он подчеркнул, что в настоящий момент работа над противодействием коронавирусу идет по всем направлениям. Путин отметил, что при подготовке рассматривают различные варианты развития событий.

"Сейчас работа идет по всем направлениям. В том числе к концу этой – началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах", – сказал Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

Кроме того, глава государства отметил, что в РФ в настоящее время получается замедлить распространение коронавируса на первом этапе. В то же время Путин заявил, что пик заболеваний COVID-19 еще впереди.

На совещании президент также отметил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. В то же время он подчеркнул, что благодаря предпринятым в стране мерам процесс удалось притормозить.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в некоторых регионах присутствует проблема по обеспечению необходимого количества койко-мест. До этого он сообщал, что подготовка к борьбе с коронавирусом в нескольких субъектах РФ "оставляет желать лучшего".

Сергей Собянин во время открытия коронавирусного стационара на базе ГКБ № 24 отметил, что в столице на той неделе планировали подготовить 9 тысяч койко-мест для заболевших COVID-19. Однако впоследствии их количество сократили до 4 тысяч, а 20 апреля и вовсе остановились на цифре в 2 тысячи. Собянин подчеркнул, что такому решению способствовала низкая динамика роста тяжелобольных пациентов.