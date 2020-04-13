Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Регионы России на несколько недель отстают от столицы и Московской области по числу заболевших COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

"В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А это время именно для этого у регионов есть. С другой стороны – предпринять очень жесткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось", – приводит слова Голиковой РИА Новости.

Ранее вице-премьер заявила, что в России в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается на 17–18% в день, это позволяет надеяться на отсутствие экспоненциального развития. По ее словам, эти цифры не должны пугать.

Голикова подчеркнула, что важно следить за пациентами, которые попадают в реанимационные отделения больниц, находятся на ИВЛ.

За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также 179 пациентов выздоровели.