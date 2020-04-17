Новые больничные койки будем вводить с учетом появившегося запаса прочности – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину об окончании строительства инфекционной больницы в поселении Вороновском в ТиНАО. Он заявил, что это одна из крупнейших в стране инфекционных клиник.

"Она построена не только для борьбы с пандемией коронавируса, но и будет служить десятки лет – капитальный объект со всей необходимой инфраструктурой", – написал градоначальник в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Собянин доложил главе государства, что больница развернулась на 42 гектарах – это медицинские и диагностические корпуса, реанимация, операционный блок, мельцеровские боксы, общежития для персонала и целый ряд вспомогательных зданий и сооружений.

В настоящий момент в больнице готовы 800 коек. Первых пациентов начнут принимать уже в понедельник.

Собянин: Вороновская инфекционная клиника примет первых пациентов 20 апреля

Помимо этого, мэр заявил, что в столице ведется активный перевод других московских больниц в режим борьбы с COVID-19. Всего, по словам Собянина, запланировано порядка 30 тысяч мест для размещения пациентов с подтвержденным диагнозом.

"Сейчас задействованы 13 тысяч. Наша медицинская система начинает работать уже планово – с запасом прочности", – добавил глава города.

Ранее градоначальник сообщал, что в Москве дополнительно введут 4 тысячи коек для больных COVID-19. Также 5 тысяч мест будут отведены для приема экстренной помощи.

Согласно последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.