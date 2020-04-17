9 столичных стационаров увеличат мощность для борьбы с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
На территории пяти столичных больниц уже приступили к возведению дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом. Планируется, что в скором времени работы начнут еще по 4 адресам. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Известно, что в пяти больницах Москвы будут располагаться временные сооружения для пациентов, чье самочувствие улучшается.
Благодаря принимаемым мерам получится обустроить в стационарах дополнительные места. Так, пациенты дольше будут оставаться под наблюдением медиков.
"Возведение каркасно-тентовых конструкций обеспечит дополнительные мощности для наблюдения пациентов", – обратили внимание в Оперштабе. В общей сложности запланировано оборудовать до 1200 коек.
Там будут пациенты, которым уже не требуется серьезная медпомощь, но их состояние еще не полностью стабильно. Подчеркивается, что каждая палата будет оборудована санузлом и телевизором.
Работы по переоборудованию стационаров для пациентов с COVID-19 выполняются круглосуточно.
Согласно последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
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