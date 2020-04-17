В Москве дополнительно введут 4 тыс коек для больных COVID-19 – Собянин

17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве с понедельника дополнительно введут 4 тысячи коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
Собянин рассказал, что всего в планах ввести 30 тысяч коек. Он отметил, что в настоящее время 13 тысяч из них уже принимают пациентов.
"Мы планировали на понедельник ввести еще 9 тысяч. Но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, самоизоляции, мы видим, что идем не по самому плохому сценарию", – сообщил мэр, добавив, что столичная медицина начинает работать с запасом прочности.
Уточняется, что оставшиеся 5 тысяч мест будут отведены для приема экстренной помощи.
Ранее Сергей Собянин рассказал об увеличении мощности 9 столичных стационаров для борьбы с COVID-19. Градоначальник пояснил, что на территории пяти столичных больниц уже приступили к возведению дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, и рассказал о планах начала работ еще по четырем адресам.
Согласно последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
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