Пандемия COVID-19 подталкивает к модернизации системы здравоохранения – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией позволяет задуматься о модернизации системы здравоохранения.

В ходе видеоконференции министров здравоохранения стран-членов G20, посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество он отметил, что в будущем в работу сферы здравоохранения необходимо внести изменения для того, чтобы была возможность противодействовать подобным вызовам.

"Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам", – приводит ТАСС слова Мурашко.

Также Мурашко заявил о необходимости поддержки усилий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. В частности, он предложил совершенствовать механизмы реагирования на подобные ситуации.

По словам главы Минздрава РФ, каждый пациент с подтвержденным коронавирусом в России находится под наблюдением специалистов и получает все необходимое лечение. При этом национальная система медицинского страхования в стране позволяет не думать о покрытии услуги по оказанию помощи больным COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что страна может выйти на плато COVID-19 в ближайшее время. По словам представителя Кремля, это может случиться на следующей неделе.

За последние сутки в России было выявлено 6060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, большинство новых заболевших в Москве – 3570. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.