РФ может выйти на плато COVID-19 в ближайшие дни – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о распространении коронавирусной инфекции. Представитель Кремля заявил, что есть надежда на то, что страна может выйти на плато в ближайшее время.

"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается", – приводит его слова РИА Новости.

Песков добавил, что решения о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19 необходимо будет принимать в течение следующей недели.

При этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Градоначальник отметил, что число заражений COVID-19 растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, когда Россия сможет одержать победу над коронавирусной инфекцией COVID-19. Он предположил, что количество новых случаев заражения будет стремиться к нулю уже в начале лета. Для такого развития событий необходима сознательность граждан в соблюдении режима самоизоляции.