РФ может выйти на плато COVID-19 в ближайшие дни – Песков

13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о распространении коронавирусной инфекции. Представитель Кремля заявил, что есть надежда на то, что страна может выйти на плато в ближайшее время.
"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается", – приводит его слова РИА Новости.
Песков добавил, что решения о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19 необходимо будет принимать в течение следующей недели.
При этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Градоначальник отметил, что число заражений COVID-19 растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, когда Россия сможет одержать победу над коронавирусной инфекцией COVID-19. Он предположил, что количество новых случаев заражения будет стремиться к нулю уже в начале лета. Для такого развития событий необходима сознательность граждан в соблюдении режима самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: