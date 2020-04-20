Представитель ВОЗ прокомментировала способ лечения от COVID-19 с помощью донорской плазмы

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович дала оценку лечению коронавируса путем введения плазмы крови выздоровевшего человека, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что использование подобного способа возможно для лечения от COVID-19. Кроме того, Вуйнович подчеркнула, что переливание крови позволит временно защитить людей, находящихся в группе повышенного риска.

В то же время, по словам представителя ВОЗ, такая мера является накапливанием пассивного иммунитета, что делает ее ограниченной по времени. Вуйнович отметила, что это не отменяет необходимости соблюдения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

"Использование плазмы или гипериммунной сыворотки не уменьшает потребности в соблюдении профилактических мер, социальном дистанцировании и других уже установленных стратегиях по сдерживанию передачи вируса", – заявила Вуйнович.

Она добавила, что для оценки эффективности использования плазмы крови при лечении от коронавируса необходимо дополнительно изучить этот вопрос. Вуйнович подчеркнула, что это возможно лишь "в рандомизированных клинических исследованиях".

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала москвичей, выздоровевших от коронавируса, стать донорами плазмы крови. Она отметила, что кровь излечившихся содержит антитела, способные сопротивляться коронавирусной инфекции.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты за донорскую деятельность, направленную на борьбу с COVID-19. Столичный житель за каждые 150 миллилитров сданной крови получит 1250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей.

На совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России Собянин рассказал, что в Москве формируется запас крови выздоровевших от коронавируса. До этого Ракова заявила, что 60 человек уже стали донорами плазмы, пригодной для лечения от COVID-19.