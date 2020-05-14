Специалисты ФМБА выявили нетипичный симптом коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Федеральном медико-биологическом агентстве РФ рассказали о нетипичном течении коронавирусной инфекции у некоторых пациентов. Так, у двух человек, находящихся на лечении, было обнаружено воспаление брюшины.
27 апреля пациентка поступила в больницу с типичными клиническими проявлениями коронавируса. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Другой пациент поступил в инфекционное отделение 3 мая. У него была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония и подтвержден тест на коронавирус.
"В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела", – сказано на сайте ФМБА.
Там уточнили, что указанные симптомы являются показанием для экстренного вмешательства медиков.
В результате лапароскопии выяснилось, что у обоих пациентов в брюшной полости была жидкость. В связи с этим врачи предположили, что COVID-19 может протекать с клинической картиной серозного перитонита.
Также сообщалось о том, что медики обнаружили еще один симптом нового коронавируса. Так, у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке замечены высыпания на руках и животе.
Ранее стало известно о том, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.
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