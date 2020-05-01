Высыпания на руках и животе обнаружили в больнице в Коммунарке у зараженных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медики обнаружили еще один симптом нового коронавируса. Оказалось, что у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке замечены высыпания на руках и животе, передает ТАСС заявление главного врача медицинского учреждения Дениса Проценко.

Как считает Проценко, вопросы о мутации данного вируса можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни. Кроме того, он напомнил, что нужно получить результаты клинических исследований. Анализы в дальнейшем будут сравнивать с опытом зарубежных коллег.

"Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота", – сказал главврач во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

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