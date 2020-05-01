Выход на плато не является победой над COVID-19 – главврач больницы в Коммунарке

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Выход на плато по коронавирусу не свидетельствует о победе над инфекцией. С таким заявлением выступил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он рассказал, что любая эпидемия протекает по сценарию: рост числа инфицированных, выход на плато, падение уровня заболеваемости.

"Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных – это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом", – приводит ТАСС слова медика.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.

Согласно последним данным, в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.