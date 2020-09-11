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Москва 24

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В мире

01:50

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

за рубежом медицина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин" эффективен в борьбе с COVID-19.

Как сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин, лекарство сокращает продолжительность течения болезни, а также смягчает многие симптомы.

Он отметил, что такие данные были получены от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. При этом он указал, что исследования не завершены.

"Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", – говорится в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ).

По словам Чарушин, в Китае утвержден протокол клинического исследования, в которое вовлечены 245 пациентов. Такие же они проводятся в Екатеринбурге.

В феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили "Триазавирин" в Китай для испытаний против коронавируса.

Ранее стало известно, что российский препарат, полученный учеными из легких крупного рогатого скота, снизил смертность пациентов с тяжелой формой коронавируса в пять раз.

Китай протестирует российский противовирусный препарат

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