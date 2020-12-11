Собянин поблагодарил сотрудников лабораторий за работу во время пандемии

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Сергей Собянин поблагодарил сотрудников московских лабораторий за работу во время пандемии коронавируса. Мэр подчеркнул, что от лаборантов зависят миллионы жизней москвичей.

Собянин рассказал, что с самого начала пандемии Москва начала готовиться к масштабному тестированию на коронавирус. По его словам, данная мера позволила властям взять под контроль рост заболеваемости. Он отметил, что сотрудники московских лабораторий с весны работают круглыми сутками. Отдельно мэр упомянул диагностический клинический центр № 1.

"Одна из самых передовых лабораторий Москвы – в ДКЦ № 1. Здесь накопили колоссальный опыт работы с опасными инфекциями. Руководитель команды Джамиля Джандарова работала с лепрой в Бразилии, с Эболой в Африке. Она ставит коронавирус в один ряд с этими опасными болезнями", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Собянин отметил помощь волонтеров и соцработников в период пандемии. Мэр Москвы напомнил, что помощь особенно была актуальна в период первых ограничений из-за коронавируса, которые ввели весной. Тогда волонтеры много помогали пожилым людям и тем, у кого диагностированы хронические заболевания.

Градоначальник уточнил, что считает пандемию COVID-19 не только вызовом для медицинской системы города, но и проверкой человеческих качеств. В этой связи он высоко оценил стремление как отдельных горожан, так и компаний оказывать властям содействие в борьбе с распространением инфекции.

