Собянин поблагодарил столичных волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в День добровольца выразил благодарность столичным волонтерам за их работу. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр Москвы отметил, что в столице участники сотен организаций делают добрые дела: оказывают помощь приютам для животных, решают экологические вопросы, помогают людям.

"Огромную пользу городу приносят пожарные-добровольцы и многие-многие другие", – подчеркнул глава города.

По словам Собянина, особенно важна была роль волонтеров во время пандемии коронавируса. Тысячи людей стали добровольцами для того, чтобы поддерживать пожилых граждан, многодетные семьи, одиноких горожан. По мнению мэра, главная идея добровольческого движения состоит именно в том, чтобы не оставлять человека один на один с его проблемой.

"Люди с невероятной энергетикой и старающиеся помогать абсолютно беззаветно! Один из них – автоволонтер Александр Мартинкевич", – написал Собянин.

Мэр рассказал, что Александр с 6 лет передвигается с помощью коляски, однако он ведет активный образ жизни, у него 2 высших образования, он является призером чемпионата России по паралимпийскому фехтованию.

"Четыре года помогает домам престарелых, детдомам, семьям в сложной ситуации. А в пандемию начал развозить продукты по заявкам", – поделился мэр.

Ранее Собянин с представителями волонтерского движения возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой.