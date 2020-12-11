Со следующей недели прививки от COVID-19 смогут сделать работники МФЦ и сферы культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С понедельника, 14 декабря, вакцинация от коронавируса в Москве будет доступна для новых групп риска. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

Мэр заявил, что прививки смогут делать работники МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.

"По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", – написал Собянин.

Ранее градоначальник заявил, что на вакцинацию от COVID-19 записались около 20 тысяч москвичей. Еще более 6 тысяч человек уже получили прививку. В городе также стоит на повестке вопрос о введении преференций для привившихся.

При этом в столице представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

В регионах России вакцинация от COVID-19 начнется до конца недели. Всего свыше 150 тысяч россиян уже получили вакцину от коронавируса "Спутник V", которую Минздрав выпустил в гражданский оборот 8 сентября.

Также сообщалось, что в России исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет.

