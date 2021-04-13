Врач рассказала, чем и для кого опасно резкое потепление в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что скачки температуры воздуха не страшны здоровым людям, которые занимаются спортом и не имеют вредных привычек. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Курение, алкоголь, гиподинамия, ожирение, употребление острой и жирной пищи либо пищи с большим содержанием легких углеводов – все это повреждает сосудистую стенку. В результате сосуды перестают быть эластичными и уже не могут так хорошо компенсировать атмосферные изменения внешней среды", – отметила специалист.

По словам Ярцевой, пожилые люди, гипертоники и гипотоники, а также люди с вредными привычками могут испытывать сложности из-за перепадов погоды. Специалист уточнила, что компенсировать негативный эффект от подобных перепадов быстро не получится.

Иммунолог подчеркнула, что справиться с этим поможет спорт, кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ.

"Тогда перепады не так страшны, но если ничего не делать, то на ваше состояние может повлиять не только атмосферное колебание, но и самый простой стрессовый разговор", – пояснила врач.

Ярцева добавила, что последствия резких внешних изменений можно предупреждать с помощью регулярной терапии.

Абсолютный температурный рекорд дня побит в столице 13 апреля. На главной столичной метеостанции к 13:00 вторника температура воздуха превысила отметку 21 градус. Предыдущее самое теплое 13 апреля было в 2008 году, когда столбики термометров показывали 20,4 градуса.

Также синоптики полагают, что температурный рекорд может быть побит и 14 апреля. В этот день в столице может потеплеть до 22–23 градусов. Специалисты отмечают, что значения средней суточной температуры в городе в ближайшие дни превысят климатическую норму на 10 градусов и больше.

Ранее россиян предупредили об ускорении изменения климата. С учетом данных 2020 года прирост температуры за 10 лет составил 0,51 градуса при среднемировом показателе 0,18 градуса, отметили специалисты.