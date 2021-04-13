Москвичей предупредили о грозовых дождях с четверга

Фото: Агентство "Москва" Сергей Ведяшкин
В Москве с четверга ожидаются грозовые дожди, сообщает центр погоды "Фобос".
"С четверга в мегаполисе начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее. А к субботе похолодает до +14 градусов, но и это почти на четыре градуса выше климатической нормы", – говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вторник может стать самым теплым днем с начала весны. Синоптики прогнозируют до +23 градусов. Специалист отметил, что на погоду в столице сегодня окажет влияние западная периферия антициклона.
Минувшая ночь уже стала самой теплой с начала весны. Средняя суточная температура воздуха достигла +10,4 градуса. Такие показатели, по словам синоптиков, соответствуют первым числам мая.
Как рассказывал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода в регионах Центральной России в ближайшие дни будет заметно теплее, чем в Западной Европе.
В Москву пришла аномально теплая погода
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