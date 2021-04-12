Москвичам пообещали погоду теплее, чем в Европе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в регионах Центральной России в ближайшие дни будет заметно теплее, чем в Западной Европе.
По словам синоптика, это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем, хотя обычно в это время года температурный фон в Европе выше, чем в России.
Вильфанд указал, что Москва сейчас находится на восточной периферии антициклона, куда приходят южные ветры, а на западной – Франция, где холодные воздушные массы.
"Солнечные лучи сейчас очень энергетически насыщенные. В конце августа примерно такая же энергия лучей, как сейчас", – пояснил синоптик в разговоре с ТАСС.
При этом Вильфанд отметил, что заметное похолодание придет в пятницу, 16 апреля. В частности, понизится давление и появится облачность.
В понедельник, 12 апреля, в столице ожидается 14–16 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Согласно прогнозу, аномальное отклонение температуры в начале недели составит два-три градуса, а к четвергу окажется на восемь градусов выше нормы.
На следующей недели столбик термометра в Москве поднимется до 20 градусов
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