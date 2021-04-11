Аномальное тепло ожидает москвичей в ближайшие пять дней

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы.

По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения составит два-три градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов нормы.

Вильфанд указал, что причиной резкого потепления станут мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга, передает РИА Новости.

"Такая хорошая полоса высокого давления, поэтому антициклональный режим, солнечная погода", – сказал синоптик. Он добавил, что речь идет о настоящей весне.

Тем не менее во второй половине следующей недели температура будет ниже, чем в первой.

"Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", – указал Вильфанд.

В то же время он предупредил, что Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области в ближайшие дни ждет жаркая погода, температура будет достигать 25 градусов.

В Институте географии РАН ранее заявили, что в Москве из-за глобального потепления постепенно устанавливается погода, как в Париже.