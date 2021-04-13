Вторник в столице может стать самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве самый теплый день с начала года ожидается во вторник. Синоптики прогнозируют до +23 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
Специалист отметил, что на погоду в столице сегодня окажет влияние западная периферия антициклона.
"При таких условиях в Москве (ожидается. – Прим. ред.) переменная облачность, без осадков. Температура в городе повысится до плюс 21–23 градусов, по области – 19–24", – пояснил специалист.
Метеоролог выразил мнение, что этот день может стать самым теплым с начала года. До этого теплее было лишь 11 апреля, когда температура воздуха повысилась до +17,8 градуса.
Также ожидается, что будет побит суточный температурный рекорд. Он был установлен в 2008 году и составляет 20,4 градуса.
На портале "Метеоновости" сообщается, что минувшая ночь уже стала самой теплой с начала весны. Средняя суточная температура воздуха достигла +10,4 градуса. Такие показатели, по словам синоптиков, соответствуют первым числам мая.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что погода в регионах Центральной России в ближайшие дни будет заметно теплее, чем в Западной Европе. По словам синоптика, это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем, хотя обычно в это время года температурный фон в Европе выше, чем в России.
В Москву пришла аномально теплая погода
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