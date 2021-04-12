Синоптики заявили о приходе майской погоды в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице температура воздуха превышает привычные показатели на шесть–восемь градусов и соответствует майской, сообщает портал "Метеоновости".
"Температура воздуха превышает привычные показатели на шесть–восемь градусов и стремится к рекордным значениям, которые для середины апреля превышают 20 градусов. Да и температура воздуха больше соответствует майской", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, к середине недели станет еще теплее, а к выходным немного похолодает, однако положительная аномалия температуры воздуха сохранится.
Ожидается, что 13 и 14 апреля возможны новые температурные рекорды – в дневные часы воздух в Москве прогреется до +20...+22 градусов, в Подмосковье ожидается от +18...+23 градусов.
В четверг в столице, по прогнозам метеорологов, в ночные часы будет около +7... +9 градусов, в Московской области – от +5 до +10 градусов. Днем ожидается от +17 до +19 градусов, по области – до +14 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
В пятницу температура воздуха понизится до +12... +17 градусов. При этом синоптики отмечают, что даже такая температура воздуха немного опережает график.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что погода в регионах Центральной России в ближайшие дни будет заметно теплее, чем в Западной Европе. По словам синоптика, это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем, хотя обычно в это время года температурный фон в Европе выше, чем в России.
"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 12 апреля
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