Синоптики заявили о приходе майской погоды в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице температура воздуха превышает привычные показатели на шесть–восемь градусов и соответствует майской, сообщает портал "Метеоновости".

"Температура воздуха превышает привычные показатели на шесть–восемь градусов и стремится к рекордным значениям, которые для середины апреля превышают 20 градусов. Да и температура воздуха больше соответствует майской", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, к середине недели станет еще теплее, а к выходным немного похолодает, однако положительная аномалия температуры воздуха сохранится.

Ожидается, что 13 и 14 апреля возможны новые температурные рекорды – в дневные часы воздух в Москве прогреется до +20...+22 градусов, в Подмосковье ожидается от +18...+23 градусов.

В четверг в столице, по прогнозам метеорологов, в ночные часы будет около +7... +9 градусов, в Московской области – от +5 до +10 градусов. Днем ожидается от +17 до +19 градусов, по области – до +14 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу температура воздуха понизится до +12... +17 градусов. При этом синоптики отмечают, что даже такая температура воздуха немного опережает график.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что погода в регионах Центральной России в ближайшие дни будет заметно теплее, чем в Западной Европе. По словам синоптика, это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем, хотя обычно в это время года температурный фон в Европе выше, чем в России.

