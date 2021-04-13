Температура в Москве побила 140-летний рекорд

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Абсолютный температурный рекорд дня побит в столице 13 апреля. На главной столичной метеостанции к 13:00 вторника температура воздуха превысила отметку 21 градус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро.

"Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве", – говорится в сообщении.

По словам представителя метеобюро, предыдущее самое теплое 13 апреля было в 2008 году, когда столбики термометров показывали 20,4 градуса.

"Окончательное значение нового температурного рекорда 13 апреля будет установлено к исходу дня", – добавил он.

Также синоптики полагают, что температурный рекорд может быть побит и 14 апреля. В этот день в столице может потеплеть до 22–23 градусов. Специалисты отмечают, что значения средней суточной температуры в городе в ближайшие дни превысят климатическую норму на 10 градусов и больше.

Ранее россиян предупредили об ускорении изменения климата. С учетом данных 2020 года прирост температуры за 10 лет составил 0,51 градуса при среднемировом показателе 0,18 градуса, отметили специалисты.