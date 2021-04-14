Специалист рассказала, как пожилым подготовиться к дачному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала советы пожилым россиянам по подготовке к дачному сезону, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, нужно постепенно восстанавливать двигательный режим, а также защищать кожу и глаза от яркого солнца. Кроме того, эксперт рекомендует пить достаточно воды и не забывать о приеме лекарственных препаратов без ограничений.

"Сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности, постепенно увеличивать объем физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы", – рассказала Рунихина.

Она также напомнила, что в пожилом возрасте влияние солнца на кожу не всегда приносит пользу, поэтому стоит защитить кожу. А дефицит витамина D лучше восполнять различными добавками. Гериатр также рекомендовала пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя.

Ранее врач рассказала, когда COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме. По ее словам, тяжесть болезни зависит от лечения их основных заболеваний.