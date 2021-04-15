Синоптик призвал не связывать теплый апрель с ранним летом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, какое влияние может оказать аномально теплый апрель на погоду в летний период. Об этом он рассказал РИА Новости.
"Крайне редко бывает такая погода весной, ею надо наслаждаться <...> Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом и это не говорит о том, что лето уже началось, еще столько всего впереди: и ветер, и дожди", – заявил синоптик.
Вильфанд подчеркнул, что аномально высокая температура воздуха в европейской части России является обычным эпизодом, а опасения о потенциальном вреде урожаю беспочвенны.
Синоптик также отметил, что для атмосферы характерна нестабильность. При этом, по словам Вильфанда, за последние 35 лет ее изменчивость усилилась.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра заявил, что на текущей неделе температурный фон в Москве превышает климатическую норму на 10 градусов. Вильфанд добавил, что показатели равны июньским значениям.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, резкое потепление в столице может иметь негативный эффект. Специалист предупредила о возможной последующей волне холода.
В четверг, 15 апреля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
"Утро": переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 15 апреля
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