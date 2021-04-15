Синоптик рассказал об аномальном тепле в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аномальное тепло ожидается в центре европейской России в начале следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
"Температура в центре европейской части понизится, но все равно аномалия будет", – заявил Вильфанд.
Синоптик уточнил, что в пятницу и субботу ожидается до +16 градусов. При этом в некоторых районах пройдут небольшие дожди.
В то же время заметно упадут ночные температуры. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 5–7 градусов тепла, а затем – до 1–6 градусов. При этом Вильфанд подчеркнул, что такие показатели выше нормы на 3 градуса.
"В воскресение температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7–8 градусов", – объяснил специалист.
В понедельник в центре европейской России восстановится антициклональный режим погоды. Днем температура воздуха зафиксируется на отметке 10–15 градусов тепла.
Ранее Вильфанд сообщал, что температура воздуха в Москве достигла июньских значений. Он подчеркивал, что днем в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов.
В среду, 14 апреля, в Москве был побит температурный рекорд 59-летней давности. Сообщалось, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса.
Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности
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