Синоптик рассказал о погоде в столице в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг в столице ожидается облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до +22 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Сегодня небо будет хмуриться, будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь, но он будет вообще ни о чем, никакой погоды ее сделает", – рассказал Тишковец РИА Новости.

По прогнозам, температура воздуха в столице в дневные часы составит 20–22 градуса тепла, в Московской области – от 18 до 23 градусов.

"То есть июньские показатели климата", – добавил синоптик.

Ожидается, что ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что температура воздуха в Москве достигла июньских значений. Он подчеркивал, что днем в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов.

В среду, 14 апреля, в Москве был побит температурный рекорд 59-летней давности. Сообщалось, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса.