Рекордный за последние 73 года дождь начался в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве. Ожидается, что за 24 часа выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Из-за балканского циклона Ятин с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа. В период с 15:00 20 апреля до 15:00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги", – сказал синоптик.
Тишковец уточнил, что наиболее интенсивные дожди ожидаются с 03:00 и до 09:00. Местами возможен мокрый снег и кратковременное ухудшение видимости до 500–1000 метров.
По словам синоптика, таких сильных осадков в Москве не было с 1948 года. Что-то подобное наблюдалось в 1970 году и в 1986 году. Тогда выпало 13,2 и 16,9 миллиметра осадков соответственно.
Ближайшей ночью в городе похолодает до 0...+5 градусов, днем будет не выше +3...+8 градусов. Такой температурный фон соответствует октябрю, подчеркнул Тишковец.
Из-за непогоды московские городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и бригады предприятий комплекса городского хозяйства, которые следят за местами возможных скоплений воды из-за обильных осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что пик осадков ожидается во второй половине вторника и в ночь на среду.
Телезрителям рассказали о надвигающихся осадках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: