Рекордный за последние 73 года дождь начался в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве. Ожидается, что за 24 часа выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Из-за балканского циклона Ятин с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа. В период с 15:00 20 апреля до 15:00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги", – сказал синоптик.

Тишковец уточнил, что наиболее интенсивные дожди ожидаются с 03:00 и до 09:00. Местами возможен мокрый снег и кратковременное ухудшение видимости до 500–1000 метров.

По словам синоптика, таких сильных осадков в Москве не было с 1948 года. Что-то подобное наблюдалось в 1970 году и в 1986 году. Тогда выпало 13,2 и 16,9 миллиметра осадков соответственно.

Ближайшей ночью в городе похолодает до 0...+5 градусов, днем будет не выше +3...+8 градусов. Такой температурный фон соответствует октябрю, подчеркнул Тишковец.

Из-за непогоды московские городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и бригады предприятий комплекса городского хозяйства, которые следят за местами возможных скоплений воды из-за обильных осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что пик осадков ожидается во второй половине вторника и в ночь на среду.

