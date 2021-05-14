Юристы рассказали, какие завещания можно оспорить

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Юристы рассказали, в каких случаях можно оспорить завещание, сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что одним из поводов может послужить нарушение требований закона при составлении документа или несогласие с его параметрами кого-либо из наследников.

Партнер КА "Марк Лабеон" Игорь Кобзарев добавил, что завещание легко оспорить, так как оно является односторонней сделкой. Это можно сделать с момента смерти человека, добавил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

"Завещание признают недействительным, если суд установит, что оно нарушает права истца и не соответствует закону и (или) воле завещателя", – пояснил управляющий партнер ЮК "Генезис" Артем Денисов.

Чаще всего завещания оспаривают, когда на его составление лицом в возрасте от 14 до 18 лет не дали согласие законные представители, а также когда оно совершено в отношении недостойных наследников.

Сюда юристы относят случаи, когда нарушена обязательная установленная законом форма завещания, а также если оно оформлялось под влиянием заблуждения, угроз и обмана.

Также документ оспаривается в случаях, когда у завещателя есть заболевания, в результате которых он не мог отдавать отчет своим действиям.

Ранее на 92-м году жизни скончалась врач-стоматолог из итальянской Генуи, оставившая свое наследство на благотворительность.