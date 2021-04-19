В Италии умерла стоматолог, оставив на благотворительность 5 млн евро

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На 92-м году жизни скончалась врач-стоматолог из итальянской Генуи, оставившая свое наследство на благотворительность. Об этом пишет газета il Secolo XIX.

Две трети от своего состояния, оценивавшегося в 4 или 5 миллионов евро, женщина завещала организации, помогающей детям с расстройствами психики, нарушениями речи и слуха.

Кроме того, генуэзской службе поддержки нуждающихся врач завещала 1,5 миллиона евро, а 20 тысяч евро получит домработница. Женщина исключила из завещания родственников, которые в течение последнего года пытались оформить над ней опеку.

"Мы не простили их за притеснения, которые пришлось терпеть нам с мужем", – говорится в документе.

Своему супругу женщина оставила дом на горном курорте в Пьемонте.

Ранее в Костроме местная жительница завещала свою недвижимость приюту для бездомных собак. Сестра покойной направила иск об оспаривании подобного решения.