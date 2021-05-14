Юрист рассказала, как обезопасить себя от долгов партнера

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Обезопасить себя от долгов партнера может брачный договор. При этом, чтобы избежать проблем, о нем необходимо уведомить кредитора, рассказала порталу News.ru адвокат, член Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

Брачный договор – универсальное средство определения имущественных прав и обязанностей пары, отметила она, добавив, что в случае с долгами в нем достаточно указать того партнера, которым они будут выплачиваться.

Кроме того, Шакина заявила, что о заключении подобного документа нужно обязательно сообщить банку или иному кредитору.

"В противном случае супруг потеряет право ссылаться на положения брачного договора перед ними (кредиторами. – Прим. ред.) и будет вынужден отвечать по обязательствам так, как будто брачного договора не было вовсе, то есть кредитор может взыскать долг одного супруга с обоих при определенных обстоятельствах", – пояснила Шакина.

Составить и подписать документ лучше как можно раньше, считает юрист. Если сделать это накануне банкротства партнера-должника или развода, то его можно будет оспорить. То же касается неравных финансовых обязательств по договору, когда один из супругов ставится в крайне неблагоприятное положение.

Ранее сообщалось, что с 2015 года россияне стали чаще заключать брачные договоры. Ежегодно подписывается в среднем 100 тысяч таких соглашений. Большая их часть приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

