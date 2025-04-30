Садовод Воронова раскрыла главные секреты большого урожая

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Обновление земли на грядках и выборочное внесение удобрений необходимо для большого урожая. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, землю надо обязательно обновлять, потому что она "устает". Для этого можно купить грунт и высыпать хотя бы по два мешка на каждую грядку.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов Также стоит внести удобрения: идеально подойдет сушеный гранулированный конский или коровий навоз. Однако грядки под корнеплоды удобрять не советую, иначе они просто не вырастут, – все уйдет в ботву. Здесь будет достаточно лишь нового грунта.

Еще одно важное правило – сеять все в прогретую землю. В этом году можно подождать примерно до 5 мая, потому как еще недавно были снег и морозы, отметила эксперт.

"При посадке семян корнеплодов рекомендую соблюдать расстояние: если посадить два-три семечка вместе в одной точке, овощи могут вырасти мелкими. При этом есть определенные сорта, например, у редиса, которые этого не боятся и хорошо растут, даже соприкасаясь друг с другом", – подчеркнула Воронова.

А вот зелень садовод посоветовала сажать густо: тогда она вырастет более нежной и вкусной.

Ранее агроном Владимир Викулов перечислил самые неприхотливые цветы для садового участка. В частности, он посоветовал обратить внимание на флоксы, пионы и хосты: они хорошо растут даже в тенистых участках и требуют минимального ухода.