Психиатр Гуревич: дефицит солнечного света может усугубить панические атаки

Фото: depositphotos/belchonock

Дефицит солнечного света может усугубить панические атаки, так как в человеческом организме снижается количество витамина D, недостаток которого вызывает расстройства настроения и поведения. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Геннадий Гуревич.

По его словам, лишь при дневном свете шишковидная железа производит переработку серотонина в мелатонин. Поэтому при его дефиците происходит нарушение регуляции мелатониновой и серотониновой систем, что в свою очередь провоцирует расстройства настроения.

"Кроме того, солнечный свет влияет на мозговой кровоток – это наблюдение ученых нашло свое применение в фототерапии недоношенных детей и светотерапии депрессивных пациентов", – уточнил психиатр.

В период сокращения светового дня люди проводят значительную часть времени на улице в темное время суток. Со слов специалиста, это может привести к повышению уровня тревожности, так как темнота естественным образом вызывает у человека чувство настороженности.

"Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, больше времени проводите на улице в дневное время, особенно в солнечные дни", – посоветовал Гуревич.

Он порекомендовал также работать в месте, где есть много естественного света, обустроить место для своего дела возле окон. Кроме того, подчеркнул психиатр, необходимо добавить в рацион продукты естественного и животного происхождения, богатые витамином D.

"Также не стоит забывать, что физическая активность повышает уровень серотонина. Полезно посещение солярия, а также ультрафиолетовые светильники и специальные лампы для светотерапии", – отметил врач.

Гуревич обратил внимание, что в зимний период желательно брать отпуск на 7–10 дней каждые полтора или два месяца в странах с пляжным климатом или на высокогорных курортах, чтобы организм получал достаточное количество ультрафиолета.

В завершение психиатр посоветовал при обнаружении первых симптомов панических атак посетить специалиста и пройти обследование.

Между тем терапевт Зарема Тен предупредила, что бесснежная зима может вызвать у россиян депрессию, апатию и сонливость. При нехватке световых лучей может ухудшиться настроение и повыситься уровень тревожности, а также нарушиться сон и снизиться энергия.

Врач считает, что справиться с депрессивным состоянием в такой ситуации поможет светотерапия, спорт, творчество и консультации с психологом.

